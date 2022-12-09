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Структура «АФГ Националь» приобрела имущество кубанского производителя риса

ООО «Черноерковское» приобрело на торгах имущество компании «Славрис», цена продажи составила 156 млн руб., сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Покупатель актива входит в холдинг «АФГ Националь», подконтрольный Ивану Юзефовичу, компаньону основателя Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова.

С торгов были проданы земельные участки ООО «Славрис», производственные цеха, склады, оборудование и техника. Компания была признана банкротом в 2019 году.

Как сообщал «Ъ-Юг», «Славрис» входил в холдинг «Регион», подконтрольный предпринимателю Сергею Фингерману, который сейчас является фигурантом уголовного дела. Господин Фингерман являлся бенефициаром компаний «Кубанская долина», «Наш продукт», «Кубанский элеватор», «Славрис», «Торговый дом “Регион”» и «Гиагинский маслоперерабатывающий комплекс». Холдинг «Регион» представляет собой группу взаимосвязанных заемщиков «Россельхозбанка» с объемом задолженности около 2 млрд руб.

Покупатель актива – крупнейший российский производитель риса «АФГ Националь». Холдинг перешел под контроль структур Ивана Юзефовича в ноябре этого года, по собственным данным, холдинг занимает 18% рынка фасованных круп под брендами «Националь», «Агрокультура» и Prosto.

Анна Перова, Краснодар

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