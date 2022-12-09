«Вера в Лионеля Месси у болельщиков велика»

В пятницу в Катаре определятся первые полуфиналисты международного первенства по футболу. Игры 1/4 финала пройду в 18:00 и 22:00 по Москве. Первыми на поле выйдут команды Хорватии и Бразилии, а затем сыграют Нидерланды и Аргентина. Победители этих матчей сойдутся друг с другом в полуфинале. Матчи Англия—Франция и Марокко—Португалия будут сыграны в субботу. От каких команд ждать сенсаций на этой стадии турнира, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Титов, Коммерсантъ Фото: Николай Титов, Коммерсантъ

Если посмотреть расклады перед матчем Хорватия—Бразилия, то с первого взгляда все будет ясно: Бразилия — безоговорочный фаворит. В букмекерской компании «Лига ставок» коэффициент на победу хорватов в основные время 10, на бразильцев — меньше 1,5. И это если учесть, что в «Лиге ставок» на Бразилию на этом чемпионате мира всегда коэффициент повышенный. Его, конечно, можно увеличить.

Для этого стоит обратить внимание на экспрессы, в которых должны сыграть сразу несколько событий. Тут «Лига ставок» приготовила для клиентов уже готовый набор самых популярных исходов. Например, победа Бразилии над хорватами с учетом того, что в матче забьют обе команды и голов в основное время будет три или больше, даст коэффициент 3,3. И вероятность, что все случится именно так, велика. По крайней мере, 80% клиентов «Лиги ставок» верят в Бразилию, 15% уверены, что будет ничья, и лишь 5% надеются на успех хорватов.

Амбассадор букмекерской компании «Лига ставок», комментатор, телеведущий Евгений Евневич, хоть и после некоторых колебаний, но все же предпочел Хорватии Бразилию: «Я надеюсь, что никаких шансов у Хорватии с такой Бразилией нет. Но именно такие команды, как сборная Хорватии, проходят далеко. Вот именно с таким футболом, с моментом, условно, одним-двумя за игру. Но я надеюсь, сказки не закончатся на сборной Бразилии. Какая-нибудь ерунда может случиться, но, мне кажется, не в этот раз».

Бразильцы на этом чемпионате пока выглядят командой практически без слабых мест, по крайней мере, в матчах, которые что-то решают. Правда, после того, как пресс-атташе бразильцев швырнул кота на пол во время пресс-конференции, в адрес пятикратных чемпионов мира звучат проклятия. Но негатив любителей животных вряд ли изменит игру команды, так же, как и проблемы хорватов на фоне скандала с котом никуда не уйдут.

В победу сборной Нидерландов в другом четвертьфинале сегодня также верится с трудом. Да, команда Луи ван Гала доказала, что может добавлять по ходу турнира, но вера в Лионеля Месси и компанию у болельщиков велика. 70% за победу Аргентины, 20% против и 10% за ничью. Кстати, нашлись романтики, которые ставили десятки тысяч на то, что в финале сыграют Португалия и Аргентина. Сейчас коэффициент на такой исход 11, но вероятность финала мечты многих — Криштиану Роналду против Месси — невелика.

А вот увидеть южноамериканскую классику в полуфинале нам, скорее всего, посчастливится, уверен амбассадор букмекерской компании «Лига ставок», комментатор Виктор Гусев: «Нидерланды, да, набирают, но я тоже все-таки ставлю на аргентинцев, на то, что у них проявят себя те люди, которые пока еще этого не сделали, тот же Лаутаро Мартинес. Поэтому, на мой взгляд, будет Бразилия—Аргентина».

Так что ждать каких-то мегасенсаций на стадии 1/4 финала не стоит. Скорее всего, марокканцы, которые отправили домой Испанию, вряд ли смогут огорчить еще и португальцев. А англичане с большой долей вероятности все же споткнутся на Франции, считает Виктор Гусев: «И они сделали Испанию, чтобы потом выбить из турнира Португалию? Все-таки это не такая сильная команда — Марокко. Здесь, конечно, Португалия.

И я в принципе болею за Англию, но понимаю, что Франция — это, конечно, сила. Я считаю, что она будет в финале».

Так что пока с точки зрения прогнозов и логических рассуждений мы можем получить финал Бразилия—Франция или Аргентина—Франция. При этом на выход в финал Аргентины «Лига ставок» дает коэффициент 3,3, Франции — 2,5, а Бразилии — 1,75. Как будет, на самом деле, узнаем только после завершения полуфинальных встреч, которые запланированы на следующей неделе во вторник и в среду.