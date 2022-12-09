В Самаре открылся мемориал героям гусарского Александрийского полка

Мемориал, посвященный георгиевским кавалерам и героям легендарного 5-й гусарского Александрийского полка, открылся в Самаре возле Окружного Дома офицеров (ОДО). На нем зафиксированы имена 350 награжденных офицеров и нижних чинов. Церемония была приурочена ко Дню героев Отечества. Об этом сообщает региональное правительство.

Пятый гусарский Александрийской полк (полное название — 5-й гусарский Александрийский Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полк) был создан 11 августа 1776 года. Это произошло во время царствования императрицы Екатерины II.

Полк стал одной из элитных частей Русской императорской армии. Александрийцы, которые за цвет их формы также назывались черными гусарами, участвовали в сражениях Отечественной войны 1812года и в последующих битвах с наполеоновской армией.

В Александрийском полку служили уроженцы Самарской губернии. В 1910 году полк перебазировался в Самару.

В частности, в городе были построены казармы для черных гусар. В июле 1914 года полк ушел на Первую мировую войну.

С момента сформирования полка и до его роспуска в 1918 году орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия было награждено 25 офицеров. Кроме того, более 500 нижних чинов были пожалованы Знаком отличия Военного ордена (Георгиевский крест).

Георгий Портнов