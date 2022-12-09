На Кубани в 2023 году к интернету подключат 24 поселения

В Краснодарском крае в 2023 году к высокоскоростному интернету подключат 24 населенных пункта. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

В голосовании по подключению к интернету малочисленных поселений участвовали 25,5 тыс. человек. Край занял второе место среди других субъектов РФ по показателю. Поселения, которые подключат к сети, определит Минцифры России.

«Список будет проверен и опубликован на сайте Госуслуг. Соответствующая работа продолжится»,— отметил глава департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

Федеральная программа «Устранение цифрового неравенства» предусматривает предоставление доступа к высокоскоростному интернету всех поселений численностью от 100 до 500 человек до 2030 года. Голосование позволяет определить первоочередной порядок подключения.

Анастасия Донскова

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