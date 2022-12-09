В Башкирии за неделю больше всего подорожали свежие огурцы

В Башкирии за минувшую неделю выросла стоимость на ряд продовольственных товаров. По данным Башстата, больше всего подорожали свежие огурцы — на 18,1%. Их можно приобрести в среднем за 141,8 руб. за 1 кг. На 4,4% и 3,8% выросли в цене морковь и репчатый лук. Стоимость 1 кг этих овощей составляет 26,7 руб. и 26,1 руб., соответственно.

За прошедшую неделю заметнее всего упала в цене гречневая крупа — на 3,3%. Ее стоимость на 1 кг составляет 79,2 руб. Подешевели на 3% и 2,9% белокочанная капуста и свежие помидоры — их можно приобрести за 17,9 руб. и за 119,4 руб. за 1 кг.

Карина Мамаева

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