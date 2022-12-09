Работницу предприятия в Удмуртии осудили за коммерческий подкуп

В столице Удмуртии вступил в силу приговор суда в отношении работницы одного из предприятий, участвующего в исполнении государственного оборонного заказа. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по республике, женщину признали виновной в коммерческом подкупе (ч. 6, п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ).

Установлено, что женщина содействовала в заключении договоров на оказание услуг в интересах предприятия по проведению мониторинга состояния окружающей среды. За это она получала незаконное вознаграждение в крупном размере от руководителей коммерческих организаций.

Свою вину обвиняемая признала. Суд назначил ей наказание в виде 5,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.