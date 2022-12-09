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Экс-вице-мэр Геленджика осуждена за незаконное проведение свадьбы во дворце культуры

Геленджикский городской суд признал бывшего заместителя главы города Елену Василенко виновной в превышении полномочий, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани. В январе 2021 года госпожа Василенко организовала в городском дворце культуры свадьбу одного из сотрудников администрации, оплатив расходы из городского бюджета.

Как установило следствие, сообщницей при совершении вице-мэром Василенко должностного преступления стала Марина Юмашева, директор МБУ «Дворец культуры, искусства и досуга».

В январе 2021 Елена Василенко дала незаконное указание Марине Юмашевой организовать подготовку и проведение развлекательной программы на свадьбе сотрудника администрации силами работников ДК на безвозмездной основе. Затем директор ДК премировала сотрудников, задействованных в организации свадьбы, с формулировкой «За выполнение особо важных и срочных работ».

В ходе следствия и суда Елена Василенко не признала вину, Марина Юмашева признала полностью. Суд назначил наказание экс-вице-мэру Василенко в виде запрета занимать должности на государственной и муниципальной служба на два года, директор Марина Юмашева оштрафована на 30 тыс. руб.

Анна Перова, Краснодар

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