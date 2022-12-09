Дело жителя Кубани о распространении фейков о российских военных передали в суд

Материалы дела, возбужденного в отношении жителя Новокубанска о распространении ложной информации о действиях российских военных, передали в суд. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, мужчина разместил подготовленную им иллюстрацию с недостоверной информацией и надписью на английском языке в публичном канале одного из мессенджеров. За это он получил деньги от пользователя «в качестве вознаграждения».

В отношении 37-летнего жителя Новокубанска возбудили уголовное дело по п.п. «г», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение ложной информации об использовании ВС РФ из корыстных побуждений политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). Мужчину заключили под стражу.

Анастасия Донскова

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