ФОМ сообщил о снижении числа тревожных россиян до 56%

Фонд «Общественное мнение» зафиксировал падение уровня тревожности россиян с 28 ноября по 4 декабря. По данным опроса ФОМ (.pdf), за неделю число россиян с тревожными настроениями снизилось с 59% до 56%.

В опросе участвовали 1,5 тыс. респондентов из 53 субъектов. Россиянам предлагали ответить на вопрос, какое настроение преобладает среди их родных друзей и коллег. Спокойное настроение среди своего окружения наблюдает 38% россиян. Затруднилось ответить 6% респондентов.

По данным прошлых опросов ФОМ, число тревожных россиян выросло после 18 сентября. 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. 25 сентября тревожное настроение было у 69% россиян, а за период с 2 по 9 октября этот показатель вырос до 70%. Число тревожных россиян стало падать после 9 октября.

Анастасия Ларина