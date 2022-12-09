В Курганской области завершили процесс реорганизации медицинских учреждений

Департамент здравоохранения Курганской области объявил о завершении процесса реорганизации медицинских учреждений региона. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Всего в регионе сформировали восемь межрайонных больниц, Курганскую областную больницу №2 и Шадринскую городскую больницу. Реформа не затронула Далматовскую, Катайскую и Шадринскую центральные районные больницы.

«С сегодняшнего дня некоторые больницы получили новые статусы и называются межрайонными больницами, некоторые стали филиалами этих больниц. Территориально все медицинские организации остаются на местах», — сообщают в областном департаменте здравоохранения.