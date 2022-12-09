В акватории порта Кавказ проведут дноуглубительные работы за 60 млн рублей

В акватории порта Кавказ Темрюкского района проведут ремонтные дноуглубительные работы стоимостью 60,2 млн руб. Сведения об этом опубликованы на портале ЕИС в сфере закупок.

Запрос котировок на выполнение работ объявило ФГУП «Росморпорт». Подрядчику предстоит провести мероприятия по разработке грунта самоотвозными землесосами объемом 1,3 тыс. куб. м с разгрузкой и транспортировке грунта до 31,8 км, провести подводно-строительные (водолазные) работы. Срок подачи заявок определен до 16 декабря. Срок окончания работ к настоящему времени не указан.

Порт Кавказ занимает пятое место в РФ по грузообороту и второе в Черноморо-Азовском бассейне после Новороссийского морпорта. По данным за январь—август 2022 года, грузооборот порта в Темрюкском районе снизился на 19,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,2 млн тонн.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram