Один из самых крупных логоцентров в РФ могут построить в Татарстане

В Тукаевском районе Татарстана могут построить один из самых крупных логоцентров в стране. Об этом на сессии района заявил его глава Фаил Камаев.

По его словам, инвестором здесь будет ОЭЗ «Алабуга». «2023 год будет для Тукаевского района прорывным. Мы ожидаем большие инвестиции со стороны ОЭЗ „Алабуга“. Эти намерения подкреплены поручением президента», — отметил господин Камаев.

Он добавил, что логоцентр будет создан ради появления новых рабочих мест и дополнительных доходов в бюджет Тукаевского района.

"Ъ-Казань"