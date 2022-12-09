Приговор известному курскому журналисту Денису Шайкину за вымогательство оставлен без изменения

Курский облсуд оставил без изменения приговор известному курскому журналисту Денису Шайкину, которого ранее Ленинский райсуд признал виновным в вымогательстве в крупном размере (п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. Наказание осталось прежним — два года колонии общего режима. При этом суд исключил из приговора раскаяние как смягчающее обстоятельство,

Суд установил, что Шайкин два года назад он потребовал от гендиректора местного хлебозавода АО «Проект "Свежий хлеб"» Евгения Леванта 400 тыс. руб. взамен на неопубликование компрометирующей статьи. С осужденного взыскали 100 тыс. руб. в качестве моральной компенсации в пользу потерпевшего.

Отметим, что приговор суда был обжалован не только стороной защиты, просившей отменить приговор как необоснованный, и стороной обвинения, просившей усилить наказание осужденному и лишить его свободы на три года со штрафом 300 тыс. руб.

Сам Денис Шайкин вину не признал и назвал свое уголовное дело провокацией. Он является руководителем ООО «Медиа компания Черноземье», которое ранее издавало газету «Московский комсомолец. Черноземье». В судебных прениях он подчеркнул, что «никогда ни у кого не вымогал и не просил никаких денег».

Мария Старикова

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