В Кузбассе будут судить эксперта, обвиняемого в ложном заключении о промбезопасности

Уголовное дело о даче заведомо ложного заключения экспертизы промышленной безопасности будет рассматривать Рудничный районный суд Кемерова. Обвиняемым по делу выступает промышленный эксперт из Екатеринбурга, проводивший по договору с одним из кузбасских угольных предприятий экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте в Киселевске в октябре-ноября 2020 года.

По версии следствия, обвиняемый без выезда на объект и обследования фактического состояния зданий, а также без проведения проверочных расчетов, подготовил заведомо ложные заключения экспертизы. В них он указал, что здания котельной и перегрузки не в полной мере соответствуют требованиям промышленной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области, заключения 63-летнего обвиняемого были направлены в Ростехнадзор, объекты угольного предприятия продолжили использовать, хотя это могло привести к их обрушению с возможными смертельными последствиями для персонала (на объекте было занято более 300 человек). Правонарушения выявили сотрудники областного управления ФСБ, передавшие затем материалы следственным органам. Обвиняемый в ходе расследования не сотрудничал со следствием и свою вину не признал. Однако, проведенная в ходе предварительного следствия строительно-техническая экспертиза подтвердила нарушения на объекте и показала ложность выводов эксперта.

Следствие также направило в надзорные органы за угольными предприятиями представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. По результатам их рассмотрения работу предприятия приостановили на срок до 90 суток, обязав руководство устранить нарушения. Собственник предприятия принял решение о сносе объектов. В настоящее время уголовное дело эксперта передано на рассмотрение суда.

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Игорь Лавренков, Кемерово