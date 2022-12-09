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Депутаты Карабаша избрали нового главу города

Новым главой Карабашского городского округа стал бывший вице-мэр Николай Афанасенко. Его кандидатуру сегодня поддержали 11 из 12 муниципальных депутатов, сообщает пресс-служба городской администрации.

В конкурсе на должность мэра Карабаша участвовали три кандидата. Кроме Николая Афанасенко, на пост претендовали начальник управления финансов городской администрации Ирина Забнина и бывший сотрудник министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Вячеслав Коробейников.

Должность главы Карабаша стала вакантной после того, как депутаты в октябре приняли отставку прошлого мэра Олега Буданова. Как сообщал господин Буданов «Ъ-Южный Урал», он перешел на работу на автозавод «Урал» на должность советника генерального директора.

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