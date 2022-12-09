Завод Nissan в Петербурге перейдет под управление АвтоВАЗа

Ароизводственная площадка ушедшего из России автоконцерна Nissan в Санкт-Петербурге перейдет под управление АвтоВАЗа, производство на ней запустится заново в 2023 году. Об этом сообщил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«К этому времени (в 2023 году — «Ъ-СПб») еще появится производство в том числе на площадке Nissan, которое также, как мы ожидаем, будет осваиваться АвтоВАЗом. Активы Nissan принадлежат сегодня НАМИ, управление будет осуществляться АвтоВАЗом»,— рассказал господин Мантуров журналистам (цитата по ТАСС).

Ранее 100% российских активов Nissan приобрело правительство РФ. Юрлицо японского концерна ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» получило в управление подведомственное Минпромторгу ФГУП НАМИ. Ему же отошли производственные и научно-исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве.

Nissan объявил об уходе с российского рынка в конце октября. Убытки от ухода компания оценила в $686 млн. Компания передала свои активы российскому правительству за символический €1. По аналогичной схеме рынок в РФ покинул Renault.

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