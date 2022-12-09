ФСИН разрешила себе закупать более дорогие компьютеры, ноутбуки и планшеты

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России увеличила предельную цену на закупку электронной техники (компьютеры, ноутбуки, планшеты, принтеры) более чем на 70%. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Максимальная закупочная цена компьютера для директора ФСИН, его заместителей или начальника структурного подразделения установлена на уровне 127,8 тыс. руб., что на 70% больше прежнего потолка — 75 тыс. руб. Предельная стоимость компьютеров для других сотрудников ведомства увеличилась на 78%, с 48 тыс. до 85 тыс. руб.

Максимальное увеличение предельной цены ввели на персональные компьютеры, оборудованные защитой от утечек информации,— со 160 тыс. до 600 тыс. руб. Цена на ноутбук для начальника регионального учреждения ФСИН или его заместителя не должна превышать 60 тыс. руб., ранее предел составлял 45 тыс. руб. Для сотрудников структурных подразделений ведомства утвержден максимум 80 тыс., для директора ФСИН — 100 тыс. руб.

Повысили предельную цену на цветные принтеры формата A4. Директор ФСИН теперь может приобрести принтер за 71,5 тыс. Прошлая предельная цена была на уровне 30 тыс. руб. Планшеты ранее можно было закупать по 30 тыс. руб., теперь максимальный уровень повысили до 40–50 тыс. в зависимости от занимаемой должности.

Лусине Баласян