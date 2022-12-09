Воронежская область зарезервировала еще 1 млрд рублей на помощь участвующим в СВО военнослужащим

В Воронежской области зарезервирован еще 1 млрд руб. на помощь мобилизованным из Воронежской области, направленным в зону специальной военной операции. Об этом губернатор Александр Гусев рассказал на итоговом заседании региональной общественной палаты. Он пояснил, что система помощи мобилизованным в области является двухступенчатой.

«Муниципалитеты работают непосредственно с семьями, потому что знают в каких частях служат их жители, поддерживают связь с родственниками, знают о проблемах и стараются помогать адресно. Мы больше занимаемся помощью вооруженным силам: взаимодействуем со всеми командирами подразделений, где служат воронежские мобилизованные. Они говорят, что требуется нашим военнослужащим и мы оказываем помощь»,— отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что Воронежская область уже направила 2,9 млрд руб. на помощь военнослужащим, мобилизованным, беженцам из ДНР и ЛНР, а также оставшимся там гражданам.

Мария Старикова

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