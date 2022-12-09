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Водитель Renault в Удмуртии наехал на фуру и врезался в отбойник

8 декабря около 00:40 на 15 км дороги «Ижевск — Малая Пурга» в Удмуртии произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 26-летний водитель Renault Logan не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком Volvo в составе с полуприцепом, после чего легковой автомобиль врезался в отбойник.

В результате дорожного происшествия водитель и пассажир Renault были госпитализированы с полученными травмами.

Отмечается, что у водителя легкового автомобиля имелись признаки опьянения. Для проведения анализа взята биологическая среда. Транспорт помещен на спецстоянку.

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