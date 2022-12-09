На Дону почти половина водопроводных и канализационных сетей нуждаются в замене

Согласно опубликованной Ростовстатом статистике жилья и коммунальных услуг в Ростовской области в январе—сентябре 2022 года, в регионе 43,7% водопроводных и 45,4% канализационных сетей нуждаются в замене. При этом тепловых сетей, нуждающихся в замене, всего 20,9%.

С водопроводными сетями хуже всего ситуация обстоит в Советском районе (95,4%), Новошахтинске (85,2%), Целинском районе (85,1%), Милютинском (84,7%) и Сальском (82,8%) районах.

Канализационные сети необходимо полностью поменять в Мартыновском районе (100%). Также высокая степень износа сетей наблюдается в Тацинском районе (92,9%), Таганроге (90%), Орловском (88,8%) и Красносулинском (83,6%) районах.

В замене тепловых сетей нуждается прежде всего Родионово-Несветайский район (74,6%). Далее идут города Гуково (56,7%), Азов (41,5%), Шахты (41,4%) и Волгодонск (36,8%).

Кристина Федичкина