График следования пригородных поездов изменился в Удмуртии

С 11 декабря изменится график движения пригородных поездов между столицей Удмуртии и рядом других городов. Об этом сообщает пресс-служба АО «Содружество».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В частности, изменения в интервале от 10 минут до одного часа произошли в графике движения поездов «Казань — Арск», «Шемордан — Казань», «Ижевск — Казань — Ижевск», «Кизнер — Ижевск», «Ижевск — Вятские Поляны», «Ижевск — Янаул», «Ижевск — Глазов», «Балезино — Ижевск», «Ижевск — Чур — Ижевск» и «Ижевск — Ува». От 1 до 10 минут составили изменения в графике следования 56 поездов.

При этом время в пути у поезда № 6933/6923 «Ижевск — Казань» сократилось на 24 минуты, № 6935/6925 «Ижевск — Казань» — на 6 минут, № 6511/6512 «Ижевск — Янаул» — на 7 минут, № 6517/6518 «Янаул — Ижевск» — на 7 минут, № 6454/6453 «Ижевск — Глазов» — на 13 минут, № 6880/6879 «Балезино — Ижевск» — на 26 минут, № 6352 «Ижевск — Ува» — на 8 минут.