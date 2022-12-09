Люк на светлой стороне

Масштабы хищения металлических крышек канализационных люков в Челябинске в 2022 году стали напоминать эпидемию: новости об очередном инциденте с падением человека в открытый колодец из разряда информации о ЧП переходят в обычные приметы времени. По мнению Натальи Симоновой, эта «эпидемия» в ближайшее время наберет силу, если подходы к «лечению» не изменить.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Симонова, директор производственной компании «Символ»

Наталья Симонова, директор производственной компании «Символ»



Если где-то в городе обнаруживают люк со снятой чугунной крышкой, ситуация развивается так: на место привозят и устанавливают новую крышку, точно такую же, то есть по-прежнему интересную для похитителей. Несколько раз я общалась с проектировщиками коммуникационных систем. Могу сказать, что большинство из них не желает отказываться от привычных схем и пробовать необычные для советского стандарта (и бесполезные для похитителей металла) полимерно-песчаные крышки, усиленные арматурой.

Наибольшее недоверие у эксплуатирующих организаций вызывает идея заменить чугун пластиком на колодцах, которые расположены на дорогах. Считается, что длительную нагрузку от проезжающего транспорта композит не выдержит. Но практика эксплуатации, в том числе в Челябинске, показывает износоустойчивость таких крышек и в дорожных условиях.

Как бы то ни было, ситуацию на проезжей части мониторят камеры. А вот на тихой улице, в парке или около детского сада такого присмотра нет, что благоприятствует кражам.

Впрочем, нельзя сказать, что люки из полимеров в Челябинске принципиально не используют. Эту продукцию активно закупает МУП «ПОВВ» и комитет дорожного хозяйства, но им принадлежат далеко не все городские колодцы.

Год назад, когда воровство крышек пошло валом, мы провели эксперимент: предложили городу бесплатно оборудовать сотню люков полимерно-песчаными закрывающими системами. И знаете, сколько было входящих звонков? Ни одного. И школы, и детские сады, и районные администрации, несмотря на остроту проблемы, предпочли привычное малоэффективное решение. Какое-то время в садике около моего дома колодец долго стоял открытым. Я сама подошла к заведующей и предложила крышку: «Мы привезем, только сами поставьте». Но заниматься монтажом в детском саду не пожелали. Главный мой вывод по итогу проведенной нами акции таков: челябинцы по большей части не желают брать на себя ответственность за состояние города за порогом. Еще один побочный результат – появление слухов о том, что мы сами воруем чугунные люки, чтобы продвигать на рынок свои полимерные. Кстати, сотню бесплатных крышек, когда стало ясно, что инициативы снизу нет, на свои объекты с удовольствием забрало муниципальное предприятие ПОВВ.

Еще один понятный способ повлиять на ситуацию с воровством – ужесточить меры по отношению к пунктам приема металла, которые берут крышки, в том числе разбитые на части - для заметания следов. С другой стороны, чем сильнее снижается уровень жизни, тем больше будут воровать люки, как ни наказывай. Эта тенденция сейчас неизбежна, к этому просто надо готовиться. Заметную дальновидность в последнее время проявляет Екатеринбург, где на гостевых маршрутах с давних пор ставили дорогие чугунные люки: в последнее время они закупают всё больше полимерно-песчаных. Разница цен ощутимая: чугунное устройство так называемой тяжелой серии от производителя уходит за семь тысяч рублей. Полимерное – за четыре. Повышают цену монтаж запорной арматуры, разработка индивидуального дизайна или установка датчика ГЛОНАСС, который в реальном времени покажет, где находится крышка.

Интересный феномен: когда город переходит на полимерные люки, похитители крышек поначалу активизируются. Но потом выясняют, что хоть для жесткости внутрь и вплавлена металлическая арматура, извлечь ее возможно только с применением технологии производителя. Заработать на продаже пластика в переработку тоже не получится: в составе присутствует песок, так что единственный путь – снова к заводу-изготовителю. Становится ясно, что сбыть украденное некуда, и криминальные эпизоды сходят на нет.

Челябинск можно назвать столицей российских люков, причем и чугунных – их изготавливает предприятие ЛМЗ, и полимерных: партии отсюда идут в разные регионы России, например, Владивосток закупает крышки уже десять лет. Но значительная часть сделок происходит по системе гостендеров, что временами порождает общую для разных отраслей проблему: верховенство 44-ФЗ обязывает заказчика закупать самое дешевое, и челябинские производители сходят с дистанции. В результате на улицы вместо продукции гарантированного качества попадают крышки, переплавленные из ржавых батарей, или «пустой» неармированный пластик, который легко ломается. Тем не менее, длительное – в два десятилетия – присутствие «Символа» на рынке и расширение модельного ряда говорит о постепенном преодолении стереотипов. Но хочется, чтобы процесс шел быстрее.

Наталья Симонова, директор производственной компании «Символ»