В Краснодаре 32% компаний выплатят сотрудникам премии по итогам года

В Краснодаре годовые бонусы сотрудникам хотят выплатить 32% предприятий. Сведения об этом содержатся в исследовании рекрутингового портала SuperJob.

При этом премировать всех сотрудников планируют 14% компаний, 18% выплатят годовые бонусы выборочно. В 36% опрошенных организаций вопрос о выплате премий по итогам года находится на рассмотрении.

Выплаты премий ожидают 29% сотрудников компаний. Не рассчитывают на бонус 61% работающих краснодарцев: 35% заявили, что в их организациях такая опция не предусмотрена, 16% не ждут премий из-за нестабильной экономической обстановки.

Чаще других рассчитывают на годовую премию трудоустроенные краснодарцы моложе 34 лет (33%) и сотрудники, зарабатывающие более 80 тыс. руб. (32%).

Анастасия Донскова

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