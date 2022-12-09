Жителя Пензы будут судить за неосторожное причинение смерти незнакомцу

В Пензе 22-летний горожанин предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, ночью 2 апреля около кальянной на улице Московской между ранее незнакомыми мужчинами – обвиняемым и 35-летним гражданином – произошел конфликт. Во время ссоры фигурант уголовного дела не менее одного раза ударил оппонента рукой по голове, от чего тот потерял равновесие, упал и ударился головой о плитку. Пострадавший был госпитализирован и скончался в больнице в начале июля.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Марина Ковалева