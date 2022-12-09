В Невинномысске жильцы многоквартирного дома пожаловались на отсутствие отопления

Жильцы многоквартирного дома в Невинномысске по ул. Революционной записали видеообращение, в котором заявили, что с 6 декабря живут без отопления. СУ СК РФ по Ставропольскому краю начал проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщает «Блокнот Ставрополь», указанный дом отапливался газом. Жильцы полагают, что отопление квартир прекратилась из-за того, что управляющая компания не заключила нужные контракты с газовой компанией.

Кристина Федичкина