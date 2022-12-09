В Башкирии планируют создать производство крепежных изделий за 100 млн рублей

Компания «Империя плюс» планирует построить в Туймазах цех по изготовлению саморезов и шурупов. Сумма вложений оценивается в 100 млн руб. Проект был представлен на «Инвестчасе» и получил статус приоритетного, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Инвестор намерен построить предприятие за два года. Крепежные изделия будут поставлять республиканским потребителям и местным мебельным производствам.

В качестве господдержки компания получит налоговые льготы и льготный заем от Фонда развития промышленности.

ООО «Империя плюс» зарегистрирована в Туймазах в 2014 году. Компания специализируется на обработке отходов и лома черных металлов. Принадлежит Герману Варламову. По итогам 2021 года компания заработала 137 млн руб., убыток составил 368 тыс. руб.

Карина Мамаева

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте