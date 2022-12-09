Сотрудниц психбольницы Новосибирска осудили за хищение у пациентов свыше 5 млн рублей

Дзержинский райсуд Новосибирска рассмотрел уголовное дело сотрудниц психиатрической больницы . Как рассказали в суде, за мошенничество (ст. 159 УК РФ) специалисту по социальной работе Наталье Патрушевой и старшей медсестре Наталье Бортко назначили по 4,5 года условно. Заведующую отделением Нину Алексееву, которой дополнительно инкриминировали взяточничество (ст. 290 УК РФ), приговорили к шести с половиной годам колонии. Решение в законную силу не вступило.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По информации управления Следственного комитета России по Новосибирской области, события, которые описаны в деле, произошли с 2016-го по 2019 год. Медработники, имея доступ к банковским картам одиноких пациентов, через систему дистанционного банковского обслуживания похищали с их счетов деньги. За указанный период, как установило следствие, медики похитили у подопечных более 5 млн руб.

Кроме того, указывается в деле, завотделением получила взятки на 2 млн руб. за размещение в лечебном учреждении граждан и их последующее лечение.

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Илья Николаев