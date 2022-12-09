Премия за честность

Топ-менеджеры неэффективных госкомпаний рискуют лишиться премий. Согласно распоряжению правительства, если бизнес поймают на неполном, несвоевременном или недостоверном раскрытии данных о достижении KPI, руководители лишатся в лучшем случае пятой части положенных им бонусов. Станут ли теперь госкорпорации работать лучше? И точно ли цель анонсированных мер — повышение эффективности компаний? Разбиралась Лилия Галявиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Правительство не первый год пытается ограничить уровень зарплат топов госкорпораций и в кризисном 2022-м в этом, похоже, наконец преуспело. С января 2023-го компании должны делиться отчетами о своей эффективности не раз в год, как прежде, а каждый квартал. Кроме того, летом власти установили порог для премий в госсекторе — максимум 50% от заработанного за год. Сейчас же топ-менеджерам фактически выдвинули ультиматум: или они честно сообщают, что в каких-то случаях не справляются с выполнением KPI, или лишаются весомой части годового бонуса.

Партнер компании Kontakt InterSearch Russia Юлия Забазарных, впрочем, не уверена, что управленцы готовы мириться с таким отношением: «Встает вопрос, насколько эта отчетность будет релевантной. Одно дело — написать отчет, а другое — чтобы обозначенные показатели соответствовали реальности. И мне не очень понятно, как именно это будут проверять.

Вместе с тем сейчас очень сильно, конечно, закручиваются гайки.

Дальнейшее уменьшение бонусной части будет способствовать тихой забастовке: люди сосредоточатся именно на выполнении своего функционала и задач в минимальном объеме. Уменьшение дохода и ухудшение условий людей всегда демотивирует. Им нужно дать что-то взамен».

Пока же, кроме непосредственно премии за выполнение KPI, и то урезанной по сравнению с предыдущими годами, топ-менеджменту ничего не предлагается. Молча терять привычные деньги управленцы вряд ли будут готовы, да и способы обойти установленные ограничения формально есть, отметила гендиректор кадрового агентства «ВИЗАВИ Консалт» Валерия Дворцевая:

«Если в компании заранее понимают, что риски лишиться премии есть, то руководство просто впишет в итоговое решение большие цифры, от которых потом вычтут требуемый процент. Я не вижу в этом никакой проблемы. Кроме того, будет, конечно, начисление налога на прибыль организации, но поскольку она не распределяется и не выплачивается, то и списывать его не станут».

Собеседники “Ъ FM”, впрочем, признают, что некоторые управленцы примут новые правила игры и придумывать уловки не станут. Но даже в этом случае депремирование вряд ли станет стимулом работать эффективнее, подчеркнула управляющий партнер «Лаборатории карьеры Алены Владимирской» Анна Алфимова: «Это скорее половинчатое решение. Есть департамент, который эту отчетность формирует, и размазывать ее на общую команду топ-менеджмента не очень полезная идея для бизнеса. Мы, правда, не знаем, для каких конкретно целей эта мера вводится. Речь может идти и просто о демонстрации силы, и о необходимости выявить максимально лояльных топ-менеджеров».

При этих вводных госкорпорации уже не выглядят желанными работодателями. Так, руководители кадровых агентств отмечают, что топ-менеджеры все чаще стали интересоваться переходом в частный бизнес. Вот только выбор сейчас как никогда скромен. Не в последнюю очередь из-за того, что часть крупных компаний были иностранными и Россию уже несколько месяцев как покинули.

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