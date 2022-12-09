В казанском аэропорту планируют построить новые терминалы и расширить перрон

В международном казанском аэропорту в рамках плана развития до 2050 года запланировано строительство новых терминалов, ангара техобслуживания, расширение пассажирского перрона и обновление всей сопутствующей инфраструктуры. Об этом заявили на заседании совета директоров организации, передает пресс-служба президента Татарстана.

Новый план развития аэропорта решили разработать в связи с тем, что воздушная гавань намерена стать основным региональным транспортным узлом, который свяжет ПФО с Ближним Востоком, СНГ и Европой.

"Ъ-Казань"