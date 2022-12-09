Экс-сотрудницы отдела Росгвардии по Салавату предстанут перед судом

Прокуратура Салавата утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей начальницы финансового отдела территориального отдела вневедомственной охраны—филиала ФКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан» 50-летней Татьяны Коковихиной и экс-главного бухгалтера учреждения 40-летней Виолетты Гизатуллиной. Они обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ), сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, обвиняемые при направлении в казначейство реестров на выплату зарплат сотрудникам учреждения указывали недостоверные суммы, включали в качестве сведений о работниках данные своих родственников и реквизиты их счетов. С 2017 по 2021 годы обвиняемые похитили более 4 млн руб. бюджетных средств, говорится в сообщении прокуратуры.

По данным «Ъ-Уфа», они уволились в июне 2021 года по собственному желанию. Факты мошенничества были выявлены новым главным бухгалтером учреждения.

Женщины не признали вину. На их имущество в обеспечительных целях наложен арест. Уголовное дело будет направлено в Салаватский городской суд.

Майя Иванова

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