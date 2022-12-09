Прирост COVID-19 в Саратовской области опустился ниже 90 случаев в сутки

В Саратовской области зарегистрировано 87 новых случаев COVID-19, девять из них сопровождаются пневмонией, остальные – ОРВИ. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Общее количество подтвержденных с начала пандемии случаев заражения коронавирусом составляет 300304, выздоровел 293341 пациент, в том числе 60 – за прошедшие сутки.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове (51 случай), на других территориях менее 10 случаев.

Среди новых пациентов восемь детей и подростков до 17 лет и 30 взрослых 65 лет и старше.

Марина Ковалева