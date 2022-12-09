Суд оставил в силе штраф челябинскому участнику сговора на поставку сборных зданий

Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе постановление Челябинского УФАС по участнику сговора на торгах на поставку быстровозводимых зданий. Компании «Эко Евразия» ранее был назначен штраф в 2 млн руб., сообщают в антимонопольном ведомстве региона.

Оспариваемое постановление было принято Челябинским УФАС в конце 2020 года. Как установило ведомство, в 2018–2019 годах компании «Эко Евразия» и «ЛигаСтрой» совместно участвовали в пяти закупках на поставку зданий сборно-разборного типа под размещение пожарных частей. Организации создавали видимость конкуренции на торгах, в результате чего стоимость контрактов снижалась не более чем на 1%. При этом по одной закупке контракт был заключен по начальной цене. Общий доход участников сговора, направленного на поддержание цены на аукционах, составил 65,3 млн руб.

За участие в сговоре Челябинское УФАС оштрафовало «Эко Евразия» и «ЛигаСтрой» на 2 млн руб. и 421 тыс. руб. соответственно. Правоту антимонопольного органа подтвердили суды трех инстанций. В сентябре этого года «Эко Евразия» полностью выплатило штраф в федеральный бюджет.