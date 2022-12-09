14% предприятий Удмуртии ожидают в 2023 году ухудшения экономической ситуации

Почти каждое третье опрошенное предприятие Удмуртии ожидает в 2023 году улучшения экономической ситуации, 14% — ухудшения. Перевес оценок со знаком «плюс» составил 25 процентных пунктов, сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом в 2022 году более чем три четверти руководителей считают ситуацию на своем предприятии удовлетворительной, каждый восьмой — неблагоприятной, а 11% респондентов назвали положение дел благоприятным.

Отмечается, что этом году инвестиционная активность промышленных предприятий

Удмуртии осталась на уровне 2021 года. Девять из каждых десяти опрошенных предприятий осуществляли инвестиции в основной капитал. Первоочередной целью инвестирования стала замена изношенной техники и оборудования — 76%.

При этом 88% респондентов отметили, что в инвестиционной деятельности ориентированы на собственные средства. Еще 38% организаций используют кредитные и заемные средства.

Решающее значение организации отводят обновлению активной части основных фондов. Так, 89% предприятий использовали инвестиции на приобретение новых машин, оборудования и транспортных средств, большая часть из которых — импортные. В 28% случает в этом помогает финансовый лизинг. Однако каждая четвертая организация закупала бывшие в употреблении машины и оборудование.

Большинство порошенных руководителей отметили, что финансовый дефицит является основным сдерживающим фактором инвестиционной активности. Значительное влияние оказывает также инфляционная политика и внутренняя экономическая ситуация в стране, на это указали 87% и 76% респондентов соответственно.