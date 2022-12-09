Властям Кубани отказали в рассмотрении жалобы по делу об аренде земли для ветропарка

Верховный суд РФ отказал департаменту имущественных отношений в рассмотрении жалобы на решение Арбитражного суда Краснодарского края о предоставлении в долгосрочную аренду земельного участка в Темрюкском районе инвестору строительства ветроэлектростанции. Сведения об этом опубликованы на портале краевого Арбитражного суда.

В октябре 2020 года в суд обратилась компания «Элаван Пауэр» с требованием признать недействительным отказ департамента имущественных отношений Краснодарского края в предоставлении участка площадью 369 тыс. кв. м, расположенного в Темрюкском районе, в долгосрочную аренду без проведения торгов. Департамент не согласился с требованиями, указав, что в представленных компанией документах отсутствуют сведения о наличии полномочий предприятия на строительство объекта. Кроме того, границы спорного участка пересекали существующий водопровод и территорию планируемой коммуникации, а также линии связи. Участок расположен в границах проектируемой автодороги, а назначение земель — для сельскохозяйственного использования — не подходит под реализацию инвестпроекта.

Соглашение о создании ветропарка в районе поселка Береговой было подписано в 2018 году между министерством ТЭК и ЖКХ, администрацией Темрюкского района, ЗАО «Ветрогенерирующая Компания», Elawan Energy SL и образованным им ООО «Элаван Пауэр». Создание ветроэлектростанции включено в программу развития единой энергетической системы России на 2019–2025 годы. Суд, рассмотрев материалы административного дела, пришел к выводу, компания имела право на получение участка без предоставления документов, подтверждающих ее полномочия на строительство энергетического объекта. Поскольку заявитель выполнял требования соглашения и принял меры по исключению риска отказа в предоставлении участка, суд поддержал заявленные требования.

В апреле 2022 года департамент имущественных отношений региона обжаловал решение в Пятнадцатом апелляционном суде, но в последующем Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил решение в силе.

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Элаван Пауэр» было зарегистрировано в 2018 году в Москве. Строительство электростанций является основным видом деятельности предприятия. Компания принадлежит испанской Acek Energy 3 SL. В 2021 году предприятие понесло убытки в размере 4,2 млн руб.

Анастасия Донскова

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