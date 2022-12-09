Алексей Текслер призвал муниципалитеты праздновать Новый год без салютов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании антитеррористической комиссии региона призвал муниципалитеты в этом году проводить мероприятия по празднованию Нового года «сдержанно, в частности, это касается уличной культурной программы, народных гуляний, исключить организованные салюты и фейерверки». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Детские мероприятия губернатор поручил проводить без ограничений. «Новый год для детей должен состояться в полном объеме»,- заявил Алексей Текслер.

Особое внимание губернатор поручил уделить безопасности социальных и культурных учреждений, соблюдению общественного порядка в местах массового пребывания людей.