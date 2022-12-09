Назначен новый глава МВД Республики Алтай

Министром внутренних дел Республики Алтай стал 54-летний Дмитрий Трощилов. Эту информацию «Ъ-Сибирь» подтвердил пресс-секретарь главы республики Олега Хорохордина Михаил Максимов. Министерский пост оставался вакантным после увольнения осенью 2022 года Александра Соловьева, проработавшего в этой должности около полутора лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Трощилов

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю Дмитрий Трощилов

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Дмитрий Трощилов родился в апреле 1968 года в Белгороде. В 1994 году он окончил Московскую специальную среднюю школу милиции, в 1998-м – Белгородский юридический институт МВД России. Службы в органах он проходит с 1988 года. С 1992-го по январь 2012 года Дмитрий Трощилов работал на оперативных и руководящих должностях в подразделения уголовного розыска, по борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями в УМВД России по Белгородской области.

В 2012 году полицейского назначили на должность заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России по Белгородской области. Последние пять лет он занимал пост начальника УЭБиПК Красноярского главка МВД.

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Илья Николаев