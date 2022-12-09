СК возбудил дело о халатности из-за аварийного состояния общежития в Челябинске

Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности по факту нарушения прав жильцов общежития в Металлургической районе Челябинска, которое находится в аварийном состоянии. Будет дана оценка действиям администрации и управляющей компании в том числе с точки зрения безопасности проводимых демонтажных работ здания. Об этом в официальном аккаунте Следственного комитета России в «ВКонтакте» сообщил исполняющий обязанности помощника руководителя регионального управления СК Александр Скорик.

Общежитие по улице Мира, 102 в этом году признано аварийным. По сведениям СМИ, расселение дома назначено не ранее 2030 года, при этом жильцы говорят о его критическом разрушении. В декабре горожане пожаловались, что по указанию администрации рабочие разобрали торцевую стену общежития с первого по пятый этаж, обосновав это необходимостью укрепления фасада здания. После этого доследственные проверки по факту нарушения прав жильцов начали СК и прокуратура.