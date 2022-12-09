Толмачево рассчитывает по итогам 2022 года увеличить пассажиропоток на 12%

Аэропорт Толмачево (Новосибирск, входит в холдинг «Новапорт») по данным на 8 декабря обслужил с начала 2022 года 7 млн человек. По итогам года пассажиропоток, по оценке коммерческого директора аэропорта Станислава Таравкова, впервые достигнет 7,6 млн человек, что почти на 12% больше показателя 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Основной трафик через Толмачево пришелся на имеющую в нем хаб S7. «Пассажиропоток авиакомпании в Новосибирске колоссальный: с начала года рейсами S7 Airlines из и в Толмачево воспользовались более 5 млн путешественников»,– приводит пресс-служба аэропорта слова генерального представителя S7 Airlines в странах Средней Азии и аэропорту Толмачево Евгения Чернышева.

О росте пассажиропотока сообщил также аэропорт Красноярск. Он за 11 месяцев 2022 года обслужил 2,82 млн человек, что на 3,3% больше, чем за весь 2021 год. Самые популярные направления полетов из Красноярска – Москва, Сочи, Новосибирск, Санкт-Петербург и Норильск. Основной пассажирский трафик приходится авиакомпанию «Россия», у которой есть свой хаб в аэропорту. S7 занимает второе место по пассажиропотоку через Красноярск.

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Дарья Решетникова