Расширение участка ЕКАДа обойдется в 19 млрд рублей

Участок Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) от Тюменского до Режевского тракта расширят до шести полос. Согласно информации с портала госзакупок, работы обойдутся в 18,98 млрд руб. Средства будут выделены из бюджета Свердловской области. Заявки на участие в конкурсе принимают до 27 декабря.

Подрядчику предстоит не только расширить участок длинной 14 км, но и обновить шесть путепроводов и три развязки, а также установить 2,8 км шумозащитных экранов и 15 водопропускных труб. Подготовительные работы должны начаться не позже 10 февраля 2023 года, а реконструкция ЕКАДа — в 2025-м. Работы необходимо завершить до 25 ноября 2027 года.

Открытие движение по замкнутому кольцу ЕКАД прошло 8 сентября. Кольцевая автодорога общей протяженностью 94,38 км позволит вывести из городской черты порядка 60–80 тыс. транзитных автомобилей в сутки.

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