Реализацию проектов обсудили на первом заседании Инвестиционного комитета в Удмуртии

Первое заседание Инвестиционного комитета состоялось в Удмуртии в рамках внедрения регионального инвестиционного стандарта, сообщат пресс-служба главы и правительства республики. В рамках встречи обсуждались вопросы кадрового обеспечения, механизм регионального инвестиционного стандарта, а также дискуссии по двум вопросам реализации проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В частности, первой темой стало ускорение внесений поправок в градостроительную документацию муниципальных образований и приведение правил застройки в соответствие с генеральными планами. Вторая касалась возможности корректировок показателей инвестиционных проектов резидентов ТОСЭР. Так, было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве в рамках внедрения регионального инвестиционного стандарта между министерством экономики Удмуртии, Корпорацией развития и «Удмуртэнерго».

Министр экономики Михаил Тумин подчеркнул, что региональный инвестиционный стандарт предполагает наличие пяти элементов — агентство по развитию, инвестиционный комитет и карта, а также инвестиционная декларация и свод правил.

«Функции агентства у нас уже несколько лет выполняет Корпорация развития региона. Утверждены свод инвестиционных правил и декларация, создан инвестиционный комитет и инвестиционная карта. Сейчас мы ждем подтверждения стандарта от минэкономразвития РФ»,— рассказал господин Тумин.

Как отметил глава Удмуртии, в условиях санкционного давления результаты достигаются благодаря слаженной работе инвесторов и государственных институтов. «Именно для этого мы создали Инвестиционный комитет, где будем выявлять потребности, решать проблемы инвесторов и разрабатывать предложения по улучшению инвестиционного климата. Поэтому еще раз повторю, что мы всегда открыты для работы при реализации инвестиционных проектов», — подчеркнул Александр Бречалов.

Запланированные инвестиционные проекты в Удмуртии продолжают реализовываться, однако нуждаются в обеспечении кадрами. По словам Александра Бречалова, в настоящее время в республике чуть более 5 тыс. безработных, открытых вакансий — 18 тыс. В частности, потребность промышленных предприятий в моменте составляет 4 тыс. человек.

«Сегодняшняя ситуация в мире требует мобилизации ресурсов — и наших, как органа власти, и ваших, как бизнеса. Главная задача комитета — сокращать время реализации проектов, сокращать время рассмотрения проектов, сокращать все бюрократические процедуры»,— подчеркнул первый вице-премьер Удмуртии Константин Сунцов.