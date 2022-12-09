Главы районов Перми остались без выходных из-за ожидающегося снегопада

Глава Перми Алексей Демкин отменил выходные для ряда чиновников из-за ожидающихся обильных снегопадов. «На Пермь надвигаются сильные снегопады,— сообщил господин Демкин в своем телеграм-канале.— Ожидается, что 10–11 декабря выпадет до трети от месячной нормы осадков, поэтому для моего заместителя по благоустройству Дмитрия Галиханова и глав районов выходные отменяю. Работы будет много: координация подрядчиков на местах, контроль за их работой, проверка выхода техники и ручников. Ближе к вечеру в субботу будет собран штаб, где главы отчитаются об организации уборки и принятых мерах и доложат, каким образом будет выстроена работа в воскресенье».

В краевом ГИБДД обратили внимание водителей на ожидающиеся снегопады. В телеграм-канале инспекции напомнили, что водителям нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие.