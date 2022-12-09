Для повышения рождаемости следует сократить льготы крупному бизнесу

С начала года население республики сократилось на 11 тыс. человек. По мнению экономиста Рустема Шайахметова, снижение рождаемости является следствием социального неблагополучия. Чтобы увеличить рождаемость, считает экономист, необходимо принять меры по увеличению доходов и сокращению неэффективных расходов. Например, целесообразно было бы снизить размер налоговых льгот, предоставляемых из бюджета крупному бизнесу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото из личного архива Фото: фото из личного архива

Убыль населения Башкирии за девять месяцев этого года составила около 11 тыс. человек. Рождаемость в республике в 1,2 раза ниже установленной национальным проектом «Демография» и падает восемь лет подряд. В этом году в республике родилось на 2,2 тыс. детей меньше, чем в прошлом, за девять месяцев рождаемость упала на 7,3%. В среднем по республике на одну женщину приходится 1,45 ребенка, тогда как в 2013 году суммарный коэффициент рождаемости в Башкирии был 1,95.

Основная причина падения рождаемости – социальное неблагополучие. Согласно опросу, проведенному «Актион медицина», 72,8% респондентов ответили, что главными факторами, снижающими рождаемость, являются инфляция, отсутствие достойной работы и жилья. Наименее значимыми причинами опрошенные посчитали эгоизм и карьерные устремления (1,6%).

Согласно данным Росстата, в этом году реальные денежные доходы населения республики составили 82,5% от уровня 2013 года, а по сравнению с прошлым годом – 96,9%. При этом за девять месяцев этого года по сравнению с 2021 годом социальная помощь населению республики снизилась на 903 млн руб., на 366 млн руб. сократились выплаты из республиканского бюджета. Во многом это связано с искусственным занижением прожиточного минимума, на основании которого принимаются решения о соцподдержке.

По размеру прожиточного минимума среди субъектов страны Башкирия сейчас занимает 72 место, расположившись между Тамбовской и Курской областями. Также наблюдается значительное социальное неравенство и большой разрыв между зарплатами топ-менеджмента и рядовыми работниками. Согласно данным «РИА Рейтинг», в Башкирии доля работников с зарплатой менее 20 тыс. руб. от общего числа работающих составляет 19,7%, а с оплатой труда свыше 100 тыс. руб. – 4,3%. Иначе говоря, на одного высокооплачиваемого сотрудника приходится 4,6 работника с зарплатой менее 20 тыс. руб.

Чтобы увеличить рождаемость, на мой взгляд, необходимо принять меры по увеличению доходов и сокращению неэффективных расходов. Целесообразно было бы снизить размер налоговых льгот, предоставляемых из бюджета крупному бизнесу. Общий объем налоговых льгот в будущем году составит 13 млрд руб., четверть из которых (3,2 млрд руб.) получит «Башнефть». Также следует ужесточить дивидендную политику. Российское правительство и соседние регионы взимают в свои бюджеты до 50% от чистой прибыли принадлежащих им коммерческих организаций. В Башкирии – всего 25%, при этом значительная часть госкомпаний не платит дивиденды. Данная мера увеличит ежегодные доходы республиканского бюджета на 7-8 млрд руб.

Следует разобраться с налогом на имущество организаций. К примеру, в Татарстане поступления по этому налогу в три раза выше. Связано это в первую очередь с искусственным занижением стоимости основных средств, чем грешит крупный бизнес. Грамотное администрирование этого налога добавит в казну до 10-15 млрд руб.

Целесообразно отказаться от реализации проектов, не имеющих особой социальной значимости, но генерирующих дополнительные расходы бюджета. Например, строительство маловостребованных дворца спортивной борьбы, дворца науки и культуры (евразийской библиотеки). Такие проекты, помимо многомиллиардных затрат на строительство, генерируют ежегодные расходы на их содержание на уровне 100 млн руб. Высвободившиеся средства необходимо направить на повышение зарплат работникам бюджетной сферы, прежде всего учителям, увеличить расходы на социальную политику и выделять ассигнования на инновационное развитие.