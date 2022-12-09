Объем выдачи автокредитов в Удмуртии сократился на 35,1% по итогам 10 месяцев 2022 года

В январе-октябре 2022 года жители Удмуртии взяли автокредитов на 7 млрд руб. Это на 35,1% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба НБКИ. Республика оказалась на 24 месте среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом по России было выдано автокредитов на сумму 546,2 млрд руб., что на 41,3% меньше показателя за прошлый год. При этом по сравнению с 10 месяцами «пандемийного» 2020 года объем выданных автокредитов в текущем году сократился на 10%.

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, ситуация с выдачей автокредитов в этом году напоминает 2020 год с его «карантинной» весной. «Так, объемы выданных кредитов на покупку автомобилей в текущем году относительно немного уступают "пандемийному" 2020 году. В свою очередь существенное сокращение выдачи по сравнению с 2021 годом объясняется не только ростом рыночных ставок в марте-апреле этого года, но и общим дефицитом новых автомобилей. При этом необходимо учитывать тот факт, что поддержку сегменту автокредитов и всему авторынку оказывает возобновившаяся в июле государственная программа льготного автокредитования»,— отметил господин Волков.