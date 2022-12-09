Пермский филиал ВШЭ уволил преподавателя за антивоенные высказывания

Филиал НИУ ВШЭ в Перми уволил преподавателя, доцента кафедры гуманитарных дисциплин Динару Гагарину, известную своей критикой специальной военной операции (СВО) России на Украине.

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О своем увольнении госпожа Гагарина сообщила сегодня в соцсети, опубликовав фото приказа. В документе указано, что причиной расторжения контракта стали размещенные госпожой Гагариной посты в соцсетях, содержащие ненормативную лексику и информацию, дискредитирующую Вооруженные силы РФ. «Осознанно и неоднократно совершала аморальный поступок и может его повторить, что “окажет пагубное воздействие на воспитываемых”, поэтому уволить ее немедленно,— прокомментировала приказ сама Динара Гагарина.— Аморальность заключалась в постах с ненормативной лексикой, дискредитирующих Вооруженные силы РФ. Об этом якобы написали родители студентов, а потом еще доказала специально созданная комиссия, которая внимательно прочитала мои посты в запрещенных сетях (надеюсь, что вслух) и даже изучила всех 92 лайкнувших».

Проблемы с руководством филиала НИУ ВШЭ возникли у госпожи Гагариной в октябре. После ее постов в соцсетях с критикой СВО ее отстранили от руководства магистерской программой «Цифровые методы в гуманитарных науках». После этого на преподавателя начали составлять акты о различных дисциплинарных нарушениях. Директор филиала НИУ ВШЭ в Перми Галина Володина сообщила «Ъ-Прикамье», что отстранение Динары Гагариной от руководства программой было ее управленческим решением как руководителя вуза.