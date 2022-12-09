Прекращено уголовное дело о крушении самолета Cessna в Красноярском крае

Восточное межрегиональное следственного управления на транспорте СКР прекратило уголовное дело о крушении самолета Cessna в мае 2022 года в Красноярском крае. Действия пилота воздушного судна квалифицированы по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), однако в связи с его смертью уголовное дело прекращено, сообщила официальный представитель управления Екатерина Петрушина.

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Инцидент, как писал «Ъ-Сибирь», произошел 1 мая около 16:00. В 120 км от Красноярска потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna-182, на борту которого находились два человека. Сообщалось, что это были священнослужители. Пассажир погиб на месте, пилота спасатели эвакуировали в больницу, где скончался через несколько дней. СКР возбудил уголовное дело.

Расследование установило, что самолет Cessna-182, который приобрел авиатор, не было допущено к эксплуатации. Воздушное судно не прошло регистрацию в Федеральном агентстве воздушного транспорта, сертификата летной годности и бортового номера не имело. Кроме того, самолет был куплен в разобранном виде, и пилот собирал его в кустарных условиях.

1 мая Cessna совершила взлет с аэродрома «Вознесенка» Красноярского края без уведомления и согласования с органами воздушного движения. Как считает следствие, в результате совокупности допущенных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации воздушного потерпело крушение. Вина пилота полностью подтверждается различными доказательствами, в том числе допросами свидетелей, судебной летно-технической экспертизой, видеозаписью, сделанной пассажиром воздушного судна во время полета, рассказали в СКР.

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Илья Николаев