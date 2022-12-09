«Билайн» после сделки с Veon не будет менять бренд

Руководство «Вымпелкома» (бренд «Билайн») после выкупа компании у холдинга Veon не планирует менять свой бренд. Об этом сообщил гендиректор «Вымпелкома» Александр Торбахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Торбахов

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Александр Торбахов

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

«Да, конечно, самое ценное, что у нас есть,— это клиенты, сотрудники и бренд»,— сказал господин Торбахов журналистам (цитата по ТАСС).

В начале ноября Veon объявил проведение конкурса на продажу «Вымпелкома». В конце месяца руководство российской компании подписало соглашение о ее выкупе. Veon получит от продажи 130 млрд руб. Планируется завершить сделку до июня 2023 года. По данным «Ъ», «Вымпелком» выкупит у держателей бонды Veon на $2,1 млрд.

Подробности — в материале «Ъ» «"Вымпелком" ушел за долги».

Лаура Кеффер