Бюджет сбавил шаг

Татарстан снижает темпы роста поступлений налогов в консолидированный бюджет. Если за десять месяцев 2022 года доходы республики оказались больше на 36%, чем за аналогичный период в прошлом году, то в октябре этот показатель достиг лишь 3,6%. На фоне других регионов Татарстан смотрится позитивно: бюджеты большинства субъектов РФ показали и вовсе отрицательную динамику. По мнению экспертов, тенденция связана со снижением прибылей компаний. По их словам, динамика «была сильной в начале года, но по мере развития спада в экономике и влияния санкций ухудшается».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В октябре 2022 года налоговые поступления в консолидированный бюджет Татарстана составили 37,3 млрд руб. Это на 3,6% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году. Такие данные представлены в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которая проанализировала статистику ФНС.

Из этих материалов следует, что Татарстан один из немногих регионов, где в октябре удалось сохранить рост доходов бюджета. «Лишь в каждом шестом регионе рост налоговых доходов обогнал инфляцию»,— говорят в FinExpertiza. Речь идет о 15 субъектах. Кроме Татарстана это, например, Сахалинская область (рост составил +40,3%), Чувашия (+21,9%), Марий Эл (+14,4%), Чечня (+13,7%). В Ингушетии доходы по итогам октября выросли в шесть раз.

В большинстве же российских регионов доходы бюджетов снизились. При этом еще у 24 регионов они оказались больше лишь номинально, то есть не смогли «обогнать» инфляцию. Суммарно поступления в региональные бюджеты снизились на 6,6% в годовом выражении, до 1,3 трлн руб. Существеннее всего снижение в Мурманской области (на 66,7%), Красноярском крае (–61,2%) и Хакасии (–56,7%). Сокращение налоговых доходов регионов в годовом выражении произошло впервые с января 2021 года, то есть с начала постпандемийного восстановления экономики, отмечается в исследовании.

При этом даже в Татарстане наблюдается серьезное замедление роста региональных доходов. Так, по итогам 10 месяцев 2022 года поступления в консолидированный бюджет составили 367,7 млрд руб. Превышение над показателем аналогичного периода прошлого года составило 36%. То есть в октябре этот рост в десять раз ниже.

Как объясняет FinExpertiza, «в начале года и весной на фоне взлетевших цен на энергоносители в бюджетную систему России поступали сверхдоходы от продажи нефти и газа, значительно превосходившие прошлогодние суммы». Основную часть этих денег в виде сырьевых налогов и экспортных пошлин получал федеральный бюджет, а регионам доставался налог на прибыль. «Однако уже летом, по мере сокращения спроса на российские углеводороды и укрепления рубля, налоговые доходы государства стали снижаться, приближаясь к уровню прошлого года. Сильнее сократились налоговые поступления в региональные бюджеты, более зависимые от уровня деловой активности бизнеса на местах»,— отмечается в исследовании.

Напомним, что власти Татарстана прежде выражали удовлетворение тем, как исполняется бюджет региона в текущем году. Законопроект бюджета Татарстана на 2022 год изначально предусматривал дефицит 24 млрд руб. Однако в июле он был увеличен до 37,1 млрд руб. В конце сентября Госсовет повторно откорректировал финансовый документ. В результате прогнозируемые доходы составляют теперь 405,3 млрд руб., расходы — до 414,8 млрд руб. Дефицит сократился до 9,5 млрд руб.

Такое значительное увеличение параметров текущего бюджета удалось достичь за счет роста поступлений налога на прибыль, в том числе от нефтяной отрасли. Согласно отчету Счетной палаты Татарстана, «на положительную динамику налоговых доходов оказало влияние изменение ценовой конъюнктуры на стратегические для республики товары, в частности, на нефть». Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин указывал, что если сначала республика «финансировала только первоочередные расходы», то теперь исполняет «все программы полностью». Сокращение темпов роста доходов в октябре региональные власти пока не комментировали.

«Замедление роста бюджетных доходов регионов, а в ряде случае переход к их снижению — сейчас общая ситуация»,— говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По ее словам, это «связано с динамикой прибылей компаний, которая была сильной в начале года, но по мере развития спада в экономике и влияния санкций ухудшается».

Кирилл Антонов