Парламент Ливана в девятый раз не смог выбрать президента

Члены парламента Ливана не смогли выбрать президента, для назначения которого нужно собрать как минимум две трети голосов. Депутаты не могут согласовать назначение уже в девятый раз, сообщает «РИА Новости».

В парламенте Ливана 128 человек, в заседании 8 декабря участвовали 105 человек. По итогам голосования независимый парламентарий Мишель Муаввад получил лишь 39 голосов. Еще 39 депутатов сдали пустые бюллетени, четыре бюллетеня были аннулированы. Остальные депутаты проголосовали за других кандидатов.

Следующее заседание назначено на сегодня, 9 декабря. Депутат парламента Ихаб Матар заявил, что на пост президента должен быть выбран политик, «готовый осуществлять реформы», а также «имеющий план по реконструкции государства» и по восстановлению отношений с другими арабскими странами.

Ливанские парламентарии не могут выбрать президента с конца сентября. Предыдущий глава государства Мишель Аун покинул пост 31 октября. С 29 сентября по 20 октября в парламенте Ливана прошли президентские выборы, но никто из кандидатов не набрал необходимые голоса. Согласно конституции страны, если пост президента остается свободным, его функции берет на себя правительство.

Лаура Кеффер