Ринат Ахметов раскритиковал закон Зеленского об олигархах

Бизнесмен и самый богатый человек Украины Ринат Ахметов заявил, что отношения государства с бизнесом должно регулироваться цивилизованно. Миллиардер назвал «закон об олигархах», инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, популистским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ринат Ахметов

Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ Ринат Ахметов

Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

«Отношения с бизнесом должны регулироваться цивилизованным образом, которого придерживаются все развитые страны, а не популистскими законами. Ни в США, ни в ЕС нет закона об олигархах, который позволял бы составлять незаконные списки нежелательных лиц во внесудебном порядке. Вместо этого у них действует закон о лоббировании»,— сказал бизнесмен в интервью The Washington Post.

Закон об олигархах Владимир Зеленский подписал в июне 2021 года. Президент считает, что документ ограничивает влияние олигархов на политику и предотвращает угрозы нацбезопасности.

Согласно закону, олигархом признают человека, участвующего в политической жизни, имеющего значительное влияние на СМИ, владеющего компанией-монополистом на каком-либо рынке, обладающего активами стоимостью около $83 млн. По закону, олигархам запрещено финансировать политические партии и участвовать в большой приватизации.

Ранее Ринат Ахметов из-за антиолигархического закона отказался от активов в «Медиа Группы Украина», в которой были десять спутниковых и эфирных каналов, интернет-ресурс «Сегодня», сайт и журнал Vogue, онлайн-кинотеатр Oll.tv и спутниковую платформу Xtra TV.

Из-за потери медиабизнеса и «Азовстали», Мариупольского металлургического комбината состояние господина Ахметова сократилось на $8,8 млрд. По оценкам Forbes, с начала спецоперации состояние предпринимателя — $4,9 млрд.

Полина Собакина