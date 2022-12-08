Госдума и аппарат правительства обсудили вопросы синхронизации

В четверг депутаты Госдумы из комитета по контролю встретились в координационном центре правительства с вице-премьером — главой аппарата кабинета министров Дмитрием Григоренко. На встрече обсуждались вопросы синхронизации сроков подготовки законопроектов и подзаконных актов между правительством и Госдумой.

Как заметил председатель комитета Олег Морозов («Единая Россия»), члены комитета впервые встретились с господином Григоренко и его заместителями в таком формате. Поводом стало заключение думского комитета по контролю на отчет правительства о разрабатываемых подзаконных актах, необходимых для реализации законов (см. “Ъ” от 28 ноября). В нем депутаты пожаловались на задержку разработки подзаконных актов, а также на то, что в правительстве часто не объясняют причины затягивания сроков. Однако в аппарате вице-премьера Григоренко сообщили “Ъ”, что в 2022 году число нарушений сроков внесения или принятия нормативно-правовых актов сократилось почти втрое (в этом году сроки внесения или принятия были нарушены по 247 актам).

Дмитрий Григоренко пояснил журналистам, что он встретился с депутатами, чтобы «наладить более тесную работу с точки зрения синхронизации наших действий». «Мы в последнее время серьезно оцифровали систему мониторинга разработки законопроектов, и сейчас мы с аппаратом Думы синхронизируем информационные системы, чтобы депутаты видели, что у нас происходит, где находятся законопроекты»,— рассказал он.

Олег Морозов, в свою очередь, признал, что в последнее время есть «положительные сдвиги по нормативным актам». Вместе с тем он подчеркнул, что депутаты хотят знать причины переноса сроков по законопроектам, и предложил в дальнейшем указывать их по тем документам, которые особенно беспокоят думские комитеты. В итоге комитет по контролю договорился с представителями правительства о том, что депутаты в рабочем порядке сформулируют, в каком формате предоставлять им эту информацию, рассказал “Ъ” первый заместитель главы комитета Михаил Романов. По его словам, важно, что такой диалог теперь станет системным. Следующая встреча намечена на февраль 2023 года.

Мария Макутина